Sofia Ribeiro já confessou que está a ser desafiante esta nova etapa da sua vida, estando agora com as sobrinhas a ser cargo, e voltou a falar desta fase marcante numa nova publicação que fez na sua página de Instagram.

Ao lado de várias imagens de momentos bem passados com as meninas, que estiveram a andar de patins, a atriz começou por desabafar: "Quando me perguntam como está a correr? É duro. O amor é motor e não falha mas e educar, encaminhar, ensinar? É lixado! Mais ainda quando a bagagem é maior do que devia".

"Às vezes choro sem saber o que fazer, como fazer… Oro, peço força a Deus e ao universo. Peço que não me falte saúde, calma, clareza e sabedoria para seguir fazendo o melhor possível. Na certeza que a vida é muito melhor com elas", acrescentou.

As imagens, destaca ainda, foram captadas no final do dia "numa segunda sem aulas".

