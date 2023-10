A gala dos Globos de Ouro não podia ter sido mais especial para Sofia Ribeiro. A atriz completou 39 anos esta segunda-feira, 2 de outubro, e teve direito a que lhe cantassem os parabéns na cerimónia, uma vez que subiu ao palco já depois da meia-noite.

Com um sorriso rasgado e visivelmente animada, a artista considerou "estar melhor que nunca".

"Estava a ver as fotos da última vez que vim aos Globos, credo! Parecia que tinha muitos mais anos do que tenho agora", realça.

A atriz também revelou aos jornalistas que já se está a preparar para um novo projeto de ficção, sobre o qual ainda pouco se sabe.

"Estou cheia de vontade de voltar", afirmou. "A nossa profissão é, de facto, muito exigente. Quanto estamos a gravar, mais ou menos nove meses seguidos, são 12 horas. Depois chegamos a casa e temos de decorar texto, são 30 páginas, é muito intensivo", reflete.

Ora, este será um regresso ainda mais especial tendo em conta que Sofia tem agora as duas sobrinhas a seu encargo. Apesar de estar a ser um desafio adaptar-se às novas rotinas, Sofia considera que com amor tudo se faz. "Acho que quando é de coração a coisa acaba por fluir. Há dias em que penso como é que vou conseguir, mas com amor tudo se consegue, elas são o melhor da vida", nota.

