Isabela Valadeiro foi uma das personalidades que não quis faltar à gala dos Globos de Ouro, que teve lugar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no passado domingo, 1 de outubro.

A atriz, 27 anos, vive uma fase muito feliz, quer a nível profissional, quer a nível pessoal.

No que diz respeito à sua carreira, Isabela integra o elenco da nova novela da SIC, 'Papel Principal'.

"É uma personagem que me tem desafiado muito, sobretudo na questão do sotaque e da atitude dela. Ela manda-se para a frente, é muito sexy, atrevida, ousada e tem uma 'manhazinha'", revela.

Isabela contou aos jornalistas que desta vez decidiu arriscar e falar com pronúncia de Braga, explicando o porquê: "Às vezes nós não arriscamos porque as dinâmicas de novela são muito urgentes, não há tempo para nada e o preferível é não arriscar para não comprometer os habitantes da terra. No entanto, estou a tentar fazer o meu melhor e espero que percebam que tenho a condicionante do tempo".

Considerando-se "sortuda" por poder trabalhar com nomes como Joaquim Monchique, a entrevistada nota que são oportunidades como esta que permitem que "evolua" enquanto atriz.

Ora, se a nível profissional encontra-se realizada - sendo que os seus próximos objetivos passam pelo cinema internacional -, o mesmo acontece no que diz respeito ao amor.

"Estou muito feliz e acho que isso é visível. É fantástico viver assim", comentou, referindo-se ao namoro com o modelo Carlos Ferra.

