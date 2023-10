Sofia Ribeiro aproveitou ao máximo o feriado desta quinta-feira, 5 de outubro. Na sua página de Instagram, a artista, de 39 anos, partilhou imagens do dia passado com as duas sobrinhas, de quem passou a ser responsável recentemente.

"Um feriado só nosso", notou na legenda da publicação.

A avaliar pelas imagens é possível perceber que houve tempo para andar de patins, comer bem e relaxar. Sofia destacou igualmente uma carta que lhe foi escrita pelas meninas a propósito do seu 39.º aniversário, celebrado no passado dia 2 de outubro.

Veja as imagens na galeria.

