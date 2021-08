Marco Costa está atualmente de férias no Algarve com a família mais próxima, a mãe, a irmã e a avó. E foi no âmbito destes dias a sul que o famoso pasteleiro resolveu levar o seu clã a fazer um passeio de barco.

Os melhores momentos desta "manhã bem passada" em família foram registado em foto e partilhados com os seguidores do Instagram.

"Vejam bem a admiração de um bisneto a olhar para a sua bisavó. Que seja de pequeno que ensinamos os valores às nossas crianças. O homem aprende a tratar a sua futura mulher em casa, com as primeiras mulheres da sua vida", começa por declarar Marco Costa, referindo-se a uma fotografia onde o sobrinho olha com admiração para a famosa avó Alcina.

"Quando me dizem que sou um super neto, filho ou irmão, isso para mim não existe. Existe apenas um valor onde a mãe é tudo, onde a avó é duas vezes mãe, por isso é tudo a dobrar, e as irmãs serão futuras mães. Algo diferente disto é que é errado", termina, voltando assim a dar provas do seu amor pela família.

