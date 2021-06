No programa desta terça-feira, 22 de junho, Maria Botelho Moniz voltou a recordar uma das perdas mais traumáticas e marcantes da sua vida: a do namorado Salvador Quintela, que morreu num trágico acidente de viação em 2014.

Tendo recebido no programa 'Dois às 10', que apresenta ao lado de Cláudio Ramos, na TVI, uma convidada que ficou viúva, Maria acabou por partilhar algo pessoal.

"Há pessoas que dizem: 'Ainda bem que eu não estava grávida' e eu sou uma dessas pessoas, mas quando me deram a notícia era tudo o que queria, era estar grávida, ter esse pedacinho dele. Depois com o passar do tempo penso 'se calhar ainda bem', mas ainda tenho essa dúvida", confessa.

Veja o vídeo de seguida:

