O príncipe Carlos será o próximo rei britânico e tudo indica que quando ocupar esse lugar não vai permitir que o neto Archie, agora com dois anos, seja príncipe, revela o The Mail on Sunday.

O herdeiro ao trono deixou claro que o filho de Harry e Meghan Markle não terá lugar entre os membros da realeza, já que planeia uma monarquia mais reduzida depois de se tornar rei.

Uma mudança que não agradou aos duques de Sussex, e acredita-se que tenha até gerado uma série de acusações amargas do casal contra Carlos e a família real.

O neto do soberano tem o direito de ser príncipe, mas Carlos está determinado a limitar o número de membros importantes da realeza, acreditando que o povo não quer pagar por uma monarquia em constante expansão.

Carlos disse aos duques de Sussex que mudará os principais documentos legais e, desta forma, Archie não irá obter o título que outrora herdaria por direito, de acordo com uma fonte próxima do casal.

“Disseram ao Harry e à Meghan que o Archie nunca seria príncipe, mesmo quando Carlos se tornasse rei”, confirmou a fonte.

Os detalhes do plano de Carlos para uma monarquia reduzida nunca foram revelados, mas especula-se que apenas os herdeiros do trono e os seus familiares mais próximos irão receber os títulos, apoio financeiro e proteção policial financiada pelos contribuintes.

