Um rosto (ultimamente) muito presente na SIC, integrando neste momento o elenco da novela 'Senhora do Mar', Marina Pacheco já soma muitos projetos televisivos - e também noutros canais. Ninguém se esquece, por exemplo, da Teresinha da série 'Morangos com Açúcar', da TVI.

Uma atriz muito conhecida, pois já desde criança que chega a casa dos portugueses através do pequeno ecrã, e que hoje é a cara da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Adorava quando a minha avó me fazia farinha maizena. O que não gostava na infância, eventualmente, continuo a não gostar, como espargos. Não gosto de canela - mas, de vez em quando, no arroz doce até suporto.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Sempre foi a minha mãe.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Algarve, sempre, com a minha mãe. Por norma, íamos sempre no verão para Vilamoura. Tenho ótimas memórias desses verões lá.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Eu estava muitas vezes doente quando era criança e a minha mãe fazia desses dias Carnaval. Mascarava-me e cantávamos. Desde então, hoje em dia tenho uma nostalgia quase feliz quando fico doente por recordar [estes momentos]. Recebia sempre uma prenda, qualquer coisa que ela me pudesse dar, e mascarava-me toda como se fosse Carnaval sempre que eu estava doente - e eu estava muitas vezes doente. Para mim eram momentos felizes.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… deixaria de ser criança.

Acho que nunca aproveitamos. Falando de um tema muito pessoal, a mãe do meu namorado quase todas as semanas nos leva comida a casa - nós estamos em vida louca e nunca temos tempo para cozinhar. Ainda no outro dia comentava que não aproveitávamos isto na altura e, de repente, as mães deixam de fazer porque tens a tua vida. E hoje sabe-me tão bem isso porque aproveito muito mais estes mimos de mãe. Mesmo quando a minha mãe me faz coisas, acho que dou muito mais valor agora do que na altura em que as mães são 'mais mães'. Era isso que queria dizer com o não deixar de ser criança.

