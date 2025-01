Ana Arrebentinha foi convidada do programa 'Passadeira Vermelha' da passada sexta-feira.

Ao ser comentado um tema sobre a vida pessoal de Sofia Ribeiro, a humorista acabou por responder a uma questão de Liliana Campos sobre se sentia, ou não, pressão em ter que assumir alguém.

"Quando eu ia sair com uma amiga minha ficava tudo desconfiado, como se eu não tivesse amigas antes. Não senti pressão nenhuma. Obviamente quando eu assumi [a homossexualidade] já tinha tido relações e fui discreta. Eu quero que as pessoas me conheçam pelo meu trabalho."

Arrebentinha reconhece que o facto de ser figura pública suscita "o interesse de saber se há alguém ou não".

"Quando falei disto [da homossexualidade] em televisão quis falar da normalidade, porque andamos todos à procura da diferença e não há diferença", revelou a humorista.

