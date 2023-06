A entrevista no 'Alta Definição', da SIC, este sábado, dia 10 de junho, foi com Débora Monteiro, que falou abertamente sobre a maternidade - não só o lado bom.

Mãe das gémeas Alba e Júlia, que nasceram em 2020, fruto da relação com Miguel Mouzinho, a apresentadora do 'Domingão' contou que as meninas têm "personalidades completamente diferentes". "É um amor que cresce todos os dias, não dá para explicar", destacou.

No entanto, nem tudo tem sido um mar de rosas e além do amor sem fim, também há o "medo de as perder, que lhes aconteça alguma coisa". Desabafo que a levou depois a recordar a primeira vez que uma das filhas sofreu uma convulsão febril.

"Eu e o Miguel ficamos traumatizados durante uns tempos, não estávamos preparados para isso, não saibamos o que era", lembrou, contando que nesse dia acabou por "desmaiar" por causa do pico de emoções que viveu. "Estava mesmo esgotada", confessou.

Débora frisou que "é normal haver convulsões febris" e que agora a menina já está até medicada para quando tal acontecer. Ainda assim, não deixa de ser um momento de muita aflição ver a filha naquele estado. Tanto que uma das vezes acabou por chamar a ambulância, quando percebeu que a menina iria ter uma convulsão. E acabou por acontecer quando estavam a caminho do hospital.

"Quando estava na ambulância com ela, foi quando ela teve a convulsão. O que me assustou muito é que a pessoa que estava connosco entrou em desespero, não estava preparado para a convulsão da minha filha. [...] Ele estava em pânico - porque é um bebé, é pequenina, eu percebo que faça confusão. Vi que ele estava desesperado", relatou.

Ser mãe era um grande desejo de Débora Monteiro e para conseguir engravidar recorreu a tratamentos.

Leia Também: Débora Monteiro revela que foi acompanhada por "clínica de fertilidade"

Na mesma entrevista, a atriz contou também que sofreu uma depressão depois do nascimento das filhas.

Leia Também: Débora Monteiro sofreu depressão pós-parto. "Não estava a aguentar"