Começou o percurso televisivo em 'Floribella', tendo-se destacado igualmente logo a seguir em 'Rebelde Way'. A ficção nacional continua a fazer parte da sua vida e, mais tarde, integrou também o elenco de 'Bem-vindos a Beirais'.

Tiago Barroso é hoje o convidado da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha várias memórias da infância, recordando a fase em que foi jogador de futebol.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Todos os pratos feitos pela minha mãe, especialmente o bacalhau com natas. Não gostava de muitos pratos porque nem experimentava (risos). Hoje em dia adoro favas por exemplo.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Continua a ser, o meu pai.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

As gigantes férias do verão que se dividiam entre Altura (Algarve) e Figueiró dos Vinhos (Centro). Recordo com muitas saudades.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Ao dia em que soube que ia ser jogador de futebol do Sporting Clube de Portugal. Foi o realizar de um sonho. Tive a sorte de partilhar balneário com o Quaresma, Hugo Viana entre outros craques.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca... deixaria de seguir os meus sonhos.

Tiago Barroso© Disponibilizada por Tiago Barroso / Luís Moreira

