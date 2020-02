Liliana Rodrigues revelou na passada sexta-feira que estava a viver um momento delicado na sua vida. Depois de ter sofrido um aborto espontâneo da sua primeira gravidez, fruto da relação com o ex-namorado, a antiga participante de 'Love On Top' voltou a passar pela mesma dor.

Liliana estava agora grávida de sete semanas do atual companheiro, Bruno Khalifa, quando recebeu a notícia de que tinha novamente abortado.

Seguiram-se dias difíceis, com a saúde frágil, dos quais apenas agora Liliana começou a recuperar.

"Quando eu abortei estive dois dias sempre a vomitar tudo o que comia. Não conseguia manter nada no estômago. Estive praticamente dois dias de cama, só me levantava para vomitar", conta a jovem, garantindo que "com calma tudo está a voltar ao normal".

