Foi no início de 2020 que Vanessa Martins partilhou com os fãs que foi submetida a uma operação para tratar a endrometriose, doença que a impedia de ter filhos. A cirurgia foi bem-sucedida e encheu de felicidade os dias da blogger e do marido, Marco Costa.

Ainda no rescaldo da operação, o pasteleiro esteve à conversa com o Fama Ao Minuto e não escondeu que tem a esperança de que o grande sonho de ser pai seja concretizado em breve.

"Está tudo impecável. A primeira fase já está e agora é esperar. Qualquer dia está aí um Marquinho ou uma Vanessinha", afirmou, em declarações dadas esta quarta-feira.

"2020 vai ser um bom ano de certeza", rematou.

Leia Também: Vanessa Martins operada para travar doença que a impedia de ter filhos