Maitê Proença é conhecida por não deixar nada por dizer e por deixar claro quando não gosta de alguma coisa.

Na sua última entrevista, dada durante o lançamento do filme 'Tia Virgínia', no Rio de Janeiro, a atriz foi confrontada acerca do seu namoro com Adriana Calcanhoto, com o jornalista a dizer: "Quando você falou sobre o seu relacionamento com Adriana Calcanhoto, muita gente se surpreendeu, como se não pudesse se apaixonar por outra mulher...".

Maitê Proença, depois de um curto período de silêncio, respondeu: "E qual é a pergunta?".

O repórter sublinhou depois a questão que pretendia ver respondida, com a artista a explicar então que se interessa "por pessoas". "Pessoa pode ser homem, mulher… o facto de ela ser mulher é uma das várias características e atributos que aquele ser humano pode ter", completou. Veja abaixo o momento que já se tornou viral.