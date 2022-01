Leonor Poerias resolveu usar a sua conta oficial de Instagram para tentar ajudar os seus seguidores a perceberem o que são e como funcionam as eleições legislativas.

Depois de se dar conta de que no topo das pesquisas da Internet estava a questão: 'O que são as eleições legislativas?', a apresentadora resolveu tentar, com a ajuda de várias fontes, dar resposta às possíveis dúvidas e ainda apelar ao voto no próximo dia 30 de janeiro.

"Abstenção - significa que te estás a borrifar para tudo (depois não te queixes sobre os teus direitos).

Voto em branco - significa que nenhuma proposta eleitoral te representa (vais voltar, não escreves nada e entregas o papel dobrado e em branco)", aclara a comunicadora, que em jeito de desabafo manifestou aquela que é a única convicção política que faz questão de realçar publicamente.

"Não faço campanha política, mas publicamente rejeitarei sempre qualquer avanço da extrema-direita. Aqui ou em qualquer parte do mundo", defende.

