O próximo filme de Tom Cruise, ainda sem nome, pode ser gravado no espaço. O ator norte-americano de 58 anos, nascido em Syracuse, em Nova Iorque, nos EUA, foi autorizado a entrar na estação espacial internacional, para onde deverá viajar em outubro do próximo ano. A notícia está a ser avançada pelo site informativo TMZ, que teve acesso a uma lista onde consta o nome do ator e produtor como um dos tripulantes da Crew Dragon da SpaceX. O realizador Doug Liman também integra a missão.

Elon Musk, empresário, designer industrial e engenheiro, fundador e administrador da empresa SpaceX e um dos cofundadores da marca de automóveis elétricos Tesla, será, a par do astronauta Lopez Alegria, que integra o grupo de especialistas da NASA, a agência espacial norte-americana, outro dos passageiros do voo. De acordo com a imprensa internacional, Tom Cruise está decicido a ser o primeiro ator a filmar no espaço e pretende aproveitar a viagem para trabalhar no argumento da longa-metragem.