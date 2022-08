Bruna Gomes e Bernardo Sousa fizeram uma tatuagem juntos, mas esta não foi a única loucura do casal. A influencer brasileira também tatuou algo com significado muito especial no corpo do namorado.

As revelações são feita num novo vídeo publicado no canal de YouTube de Bruna.

"Tatuei o meu namorado" é o título do vídeo, que mostra o momento em que o casal entrou numa barbearia para que o piloto cortasse o cabelo... E acabou por sair de lá com tatuagens feitas.

Imediatamente após ter terminado o Rali Vinho Madeira, Bruna e Bernardo encontraram o momento ideal para escreverem nos seus braços a frase: "vai ficar tudo bem".

Além desta tatuagem cheia de significado para o casal, a influencer brasileira ainda resolveu estrear-se como tatuadora e desenhar no corpo do amado a data do início do namoro: 04-04-2022.

Eis abaixo o vídeo que mostra como tudo aconteceu:

