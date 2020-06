Prometeu resguardar-se mas não conseguiu cumprir e ainda foi para as redes sociais provocar os fãs. Um dia depois de ter assegurado aos milhares que a seguem nas redes sociais que, tão cedo, não mostraria as curvas, a cantora, compositora, produtora discográfica, atriz e apresentadora de televisão italiana de 52 anos, que rivalizava com a inglesa Samantha Fox em 1987, deu o dito por não dito. "Promessa não cumprida", ironizou, depois, nas redes sociais a intérprete de "Boys (Summertime love)".

A artista, nascida em Génova a 15 de março de 1968, que já vendeu mais de 20 milhões de discos, fez uma sessão fotográfica em biquíni para a capa da Gente, uma conhecida revista cor de rosa italiana. E são fotografias dessa produção de moda que Sabrina Salerno tem vindo, nas últimas semanas, a partilhar com os admiradores. "Promete continuar a não cumprir a tua promessa", pediu-lhe o cantor Mikan. Afastada dos discos desde 2014, foi, em 2020, uma das apresentadoras do Festival de Sanremo.