O último programa d'O noivo é que sabe' gerou polémica junto do público pelo perfil do casal, Rui e Carla. A internet não perdoou e fizeram-se soar as mais duras críticas, mas nem tudo foi alvo da depreciação dos espectadores. O look de Cláudia Vieira, por outro lado, superou expectativas.

A apresentadora deslumbrou com um romântico modelito da Pronoivas, azul, com folhos na zona do peito e saia rodada.

Aos olhos dos seguidores, Cláudia Vieira estava uma verdadeira princesa e houve mesmo quem dissesse que foi o visual que 'salvou' a cerimónia.

Concorda?

