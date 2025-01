2025 será um ano preenchido para Cláudia Vieira. A atriz será a protagonista de uma das novas novelas da SIC sobre a qual ainda se sabe pouco, mas cujo o véu foi levantado no evento de apresentação da nova programação da SIC, que aconteceu esta terça-feira, dia 7.

Em declarações aos jornalistas, a atriz revelou que "sabe muito bem" voltar à representação, sobretudo, num papel principal.

"Acredito que vou ter uma construção de personagem e uma intensidade de história que me vai dar gozo de representar", sublinhou.

Mesmo não tendo pormenores sobre a personagem em questão, Cláudia sabe que será uma mulher que terá de lutar pelos filhos. "Acho que é das lutas mais maiores que podemos ter na nossa vida", analisou.

Uma vez que na altura em que começar as gravações - o que acontecerá em março - a sua agenda vai estar muito preenchida, Cláudia decidiu marcar uma viagem ao México de 'última hora' para desfrutar de tempo em família. "Aproveitei para fazer estas férias só nós, em família, para estarmos um bocadinho uns com os outros", deu conta.

Viver o presente sem grandes expectativas

Cláudia Vieira é uma das grandes referências a nível da representação em Portugal. Seria lógico pensar que a atriz teria a ambição de dar o salto e, à semelhança de outros artistas portugueses, apostar no mercado internacional. Contudo, e não negando as oportunidades que possam surgir, a atriz não tem esse objetivo, sendo que apenas procura viver o presente.

"Saboreio muito o momento e tenho uma entrega total a todos os desafios que me são colocados no momento. Não trabalho para ganhar um Óscar ou um Globo, trabalho para dar o meu melhor e para sentir que ninguém se envergonha, que a aposta foi certa. O meu desempenho é total, mas não trabalho com esse objetivo nunca. Não tenho isso nos meus horizontes. Tal e qual como não tenho fazer um filme para Hollywood ou estar numa série da Netflix", refletiu.

"Eu tenho ambição profissional, como é óbvio, mas não ponho isso dessa forma. Acho que se nos pautarmos como 'um dia vou fazer isto, um dia vou fazer aquilo', podemos não corresponder às expectativas e sentir-nos defraudados, tristes ou menos motivados", notou ainda.

Para a atriz, o 'truque' está em ir "surfando a onda das oportunidades que vão surgindo".

E quanto à apresentação?

Sendo atriz há 20 anos, há outra área que apaixona Cláudia: a apresentação. Contudo, este ano não sabe se terá uma experiência, uma vez que com a novela teve de dizer que não a outros projetos.

"Aprendi a dizer não a várias coisas e fazendo um protagonismo espera-me muito trabalho. Tenho sempre outras coisas já na agenda que foram vindo a ser marcadas e que já tenho que conciliar. Agora, estar a acumular, fazer um programa, fazer uma peça de teatro ou fazer uma participação em alguma coisa, depende", reconhece.

Por agora, a artista irá dedicar-se à nova personagem, no entanto, não pretendo afastar-se da apresentação muito tempo, até porque "se ganham medos" neste período.