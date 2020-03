Depois de ter elogiado a dedicação de Ricardo Araújo Pereira e da equipa com quem trabalha no programa da SIC 'Isto é Gozar com Quem Trabalha', eis que Daniel Oliveira voltou a manifestar-se nas redes sociais sobre o assunto, mas desta vez para dar uma novidade.

"Quase 2 milhões de pessoas viram 'Isto é Gozar com Quem Trabalha', que ontem bateu o seu próprio recorde de audiência e de share e figura desde já no top dos programas de humor mais vistos da última década! Parabéns, RAP! Parabéns equipa!", lê-se no texto partilhado pelo diretor de programas da SIC.

Teve a oportunidade de ver a última emissão do formato?

