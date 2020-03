Esta segunda-feira, dia 9, durante o seu habitual comentário no Jornal das 8, na TVI, Miguel Sousa Tavares expôs a sua opinião acerca do humorista Ricardo Araújo Pereira. As palavras surgiram a propósito da entrevista que o comediante fez à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

"O Ricardo Araújo Pereira tem um tipo de humor que não tem nada a ver com o Herman José, que criava personagens, pegava em tipos de portugueses e criava, inventava, etc.", começa por referir.

"O Ricardo na minha opinião é muito pouco criativo, muito pouco imaginativo e muito preguiçoso", esgrima.

Entretanto, justifica a sua opinião: "Ele vive daquilo que eu chamaria a babugem do jornalismo. Pega nas notícias que já foram dadas pelos jornalistas, e tenta trabalhá-las. (...) Uma das coisas que ele faz há vários anos é entrevistar políticos, reentrevistar, porque eles já foram", sublinha, dando conta que na entrevista à ministra houve dois momentos em que Ricardo deveria ter sido mais perspicaz.

Leia Também: 'Dança' arrasado com estreia de programa de Ricardo Araújo Pereira na SIC