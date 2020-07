O famoso talk show de Ellen DeGeneres está sob uma investigação interna após as várias alegações de ex-funcionários que denunciam o ambiente tóxico nos bastidores do programa.

De acordo com os relatos da Variety e do The Hollywood Reporter, publicados esta segunda-feira, esta investigação interna feita ao 'The Ellen DeGeneres Show' ficará ao encargo da WarnerMedia.

Os funcionários e ex-funcionários serão entrevistados sobre as experiências vividas nos bastidores do formato, explica a Variety.

