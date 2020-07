Há rumores que alegam que o programa de Ellen DeGeneres, 'The Ellen DeGeneres Show', venha a acabar em breve, após terem sido destacados relatos de que a apresentadora não tem uma boa relação com a equipa, como informa o The Sun.

O talk show está no ar desde 2003, com Ellen à frente do mesmo sempre com boa disposição. No entanto, os recentes relatos dos bastidores revelam que a apresentadora terá uma posição diferente.

Mas, procurados pelo The Post para comentar tais especulações, os representantes da produtora do formato disseram: "Telepictures pode confirmar que é falso".

