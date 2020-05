Wendy Williams volta a fazer uma pausa das gravações do 'The Wendy Williams Show'. De acordo com a Variety, este afastamento deve-se a sintomas da doença de Graves.

'The Wendy Williams Show', que está neste momento a ser gravado em casa de Williams, em Nova Iorque, por causa da pandemia da Covid-19, vai estar suspenso durante, pelo menos, esta semana. Ainda não foi revelada publicamente nenhuma data de regresso.

Até voltarem os novos episódios, irão ser transmitidas repetições do programa.

"Wendy tem lidado com sintomas da doença de Graves, que está a causar fadiga. Após uma consulta com o seu médico, e como medida de precaução, irá tirar um tempo enquanto continua a receber tratamento", disse um porta-voz do programa em comunicado à Variety. "Estamos ansiosos para receber a Wendy em breve e continuar com os shows 'Wendy @Home'", acrescentou, prometendo partilhar mais informações e revelar a data de regresso em breve.

Recorde-se que em fevereiro de 2018 a apresentadora também se viu obrigada a fazer uma pausa de três semanas do programa, quando anunciou o diagnóstico. Em janeiro de 2019 também tirou uma licença de seis semanas devido a complicações de saúde após ter-se submetido a uma cirurgia por causa de uma fratura no ombro, sofrida no ano anterior.

Leia Também: Nuno Markl responde à letra a Joana Latino após falar de Bruno Nogueira