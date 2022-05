Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz tiveram esta quarta-feira, dia 4 de maio, de enfrentar um problema técnico que os deixou em direto sem luzes no estúdio do programa 'Dois às 10'.

"Estamos com um problema de luz, mas isto também se faz às escuras", brincou Maria ao perceber que o formato continuava no ar mesmo com o estúdio às escuras.

Cláudio e Maria estavam naquele momento a entrevistar algumas convidadas, entre elas Raquel Strada e Mónica Jardim.

Mais tarde, nas redes sociais do programa da manhã da TVI, a produção lembrou as imagens que registaram o momento e explicou: "Televisão é mesmo assim! De um momento para o outro muda-se o cenário, as luzes falham, a equipa anda sempre em correria. Mas é a magia da televisão e não trocávamos isto por nada".

Leia Também: Cláudio Ramos conseguiu recuperar totalmente após queimadura de 2.º grau