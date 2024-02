Miguel Cristovinho continua focado em alertar os seus seguidores das redes sociais para a importância de fazer uma boa escolha nas eleições legislativas do próximo dia 10 de março.

O cantor recorreu, uma vez mais, ao Instagram para manifestar a sua opinião, tendo para isso contado a história de um condutor de transporte de passageiros de nacionalidade paquistanesa.

"Hoje apanhou-me no Uber o Adnan, paquistanês. Muitas vezes andamos nos carros com estas pessoas, mandamos vir comida que vem entregue por elas, e na nossa correria vamos embebidos no nosso mundo, nos nossos stresses, não fazemos ideia que pessoas são estas", escreveu primeiramente o membro dos D.A.M.A.

Foi então que Miguel relatou um pouco do que ouviu da boca de Adnan. "Procuro volta e meia conversar e hoje o Adnan contou-me que vive em Portugal há cinco anos com a mulher e os três filhos cá, a estudar na escola pública, e que gosta muito de estar aqui. Uma pessoa como tu e eu, como tantos portugueses que saíram à procura de uma vida melhor que a que temos disponível aqui, que merecem todo o nosso respeito".

Cristovinho destacou depois que "o problema da imigração é real, mas o problema não são as pessoas, é a falta de fiscalização perante quem vem", sublinhando ainda questões como "o tráfico humano" e "a falta de recursos para assegurar que quem vem está identificado e que vive com dignidade".

"Se a imigração desenfreada te importa, procura saber que propostas de que partidos realmente resolvem os problemas e não as demagógicas que fingem que ter imigrantes no nosso país não é bom nem necessário", concluiu o cantor.



© Instagram/Miguel Cristovinho

