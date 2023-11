Priscilla Presley falou recentemente sobre a sua decisão de não se voltar a casar após o enlace de seis anos com Elvis Presley ter chegado ao fim.

Durante um evento de perguntas e respostas no South Point Casino, em Las Vegas, na passada sexta-feira, dia 3, a atriz, de 78 anos, confirmou os rumores de que teria prometido nunca mais se casar enquanto o seu ex-marido fosse vivo.

"Eu simplesmente não acho que ele fosse conseguir lidar com isso", disse Priscilla, sobre o 'rei do rock', com quem foi casada de 1967 a 1973.

Apesar de Elvis ter morrido apenas quatro anos depois do divórcio, em 1977, Priscilla manteve a promessa nas últimas décadas. "Para ser honesta, nunca me quis casar depois dele. Nunca tive nenhum desejo disso", disse. "Ninguém jamais se poderia se igualar a ele".

Priscilla também explicou o motivo pelo qual não teve mais filhos com Elvis, revelando que esse foi um desejo do então marido. Depois de darem as boas-vindas à única filha em comum, Lisa Marie, em 1968, o cantor decidiu que não seria pai novamente. "O Elvis sentiu que tinha uma agenda muito ocupada e sentia um pouco de culpa por não estar por perto tanto tempo quando a Lisa era mais pequena", afirmou.

"Com a sua agenda e as suas digressões, ele simplesmente sentiu que não estava presente o suficiente para dar atenção e ter outro filho", concluiu.

