Jogou-se esta quarta-feira, dia 7, o jogo da meia-final do Euro'2020 entre Inglaterra e a Dinamarca. A partida decorreu no Estádio de Wembley e contou nas bancadas com representantes das casas reais dos respetivos países.

A realeza não entrou em campo, mas aplaudiu nas bancadas.

O príncipe William torceu pela sua Inglaterra, marcando presença no estádio sozinho. Ao contrário do que aconteceu na partida anterior, o neto de Isabel II não contou com a companhia da esposa, Kate Middleton, que se encontra em isolamento profilático.

Pela Dinamarca torceram o príncipe herdeiro, Frederico, a sua esposa, Mary, e um dos filhos do casal, Christian, de 15 anos.

No final do jogo, foi William a ter motivos para celebrar. A seleção inglesa venceu por 2-1 e apurou-se assim para a final da competição.

Veja na galeria as imagens que marcaram este duelo de realeza nas bancadas.

