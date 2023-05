Os três filhos de Kate Middleton e do príncipe William vestiram as cores da bandeira no dia da coroação de Carlos III e Camilla.

Este sábado, dia 6 de maio, o príncipe George, de nove anos, vestiu vermelho, a princesa Charlotte estava toda de branco e o príncipe Louis com um visual azul.

A mãe, a princesa de Gales, também estava com um visual com as cores da bandeira, vermelho, azul e branco.

