A Casa Real do Mónaco mostrou esta segunda-feira, dia 27 de novembro, a inauguração da árvore de Natal do palácio, uma fotografia partilhada nas redes socias, em conjunto com um convite a todas as crianças do principado.

"Sua Alteza Sereníssima o Príncipe Soberano do Mónaco oferecerá uma sessão recreativa a todas as crianças monegascas dos cinco aos 12 anos na tarde de quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, por ocasião das férias de Natal", começa por referir o comunicado.

"Todas as crianças monegascas, bem como as nascidas de mãe de nacionalidade monegasca, nascidas entre 2010 e 2017, que pretendam participar nesta celebração infantil devem inscrever-se de terça-feira, 28 de novembro, a quinta-feira, 30 de novembro", refere ainda a mesma nota.

