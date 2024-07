O príncipe William irá aparecer num novo documentário que pretende mudar a percepção que existe em relação aos sem abrigo, notando que o problema é possível de ser resolvido.

O surgimento do príncipe de Gales neste projeto acontece um ano depois de lançar o programa Homewards, que consiste na construção de casas destinadas a estas pessoas.

No próximo mês será também inaugurada a Saatchi Gallery, uma exposição em Londres que pretende ajudar as pessoas a perceber os sem abrigo, "inspirando ao otimismo".

O documentário intitula-se 'Prince William: We Can End Homelessness' e será transmitido no outono.

O realizador será Leo Burley, vencedor de um Bafta, que tem vindo a acompanhar o príncipe de Gales ao longo do último ano.

