Seguindo os passos da mãe, a princesa Diana, o príncipe William está empenhado num projeto destinado a sem-abrigo.

O príncipe de Gales, de 41 anos, anunciou no domingo, 18 de fevereiro, que está a liderar um plano para a construção de 24 casas destinadas a pessoas com dificuldades em encontrar habitação no condado da Cornualha, Inglaterra.

A notícia surge um ano depois de William ter dado o 'pontapé de partida' ao projeto Homewards, destinado à habitação social.

O custo do projeto andará à volta dos 3,7 milhões de euros.

Espera-se que as primeiras casas fiquem prontas em 2025.