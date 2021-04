Tal como todos os membros da família real britânica, também o príncipe William encontra-se num processo de luto devido à morte do avô, o príncipe Filipe, que aconteceu esta sexta-feira, dia 9 de abril.

Ora, durante esta fase, o duque de Cambridge irá ser apoiado não apenas pela mulher, Kate Middleton, mas também pelos sogros - Carole e Michael Middleton.

Segundo o Page Six, os dois deverão marcar presença no funeral do duque de Edimburgo, que irá acontecer no próximo sábado, dia 17 de abril (embora esta informação ainda não tenha sido confirmada de forma oficial).

Será também a primeira vez que o príncipe William ir-se-á encontrar com o irmão, o príncipe Harry, pessoalmente, após a polémica entrevista dada a Oprah Winfrey. Contudo, espera-se que este seja um momento calmo e sem conflitos.

