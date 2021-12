William volta a dar provas do seu enorme coração. O príncipe é notícia na imprensa internacional esta quinta-feira, dia 30 de dezembro, depois de ter manifestado a sua vontade em usar uma propriedade real para ajudar os sem-abrigo.

Defensor de quem não tem um teto onde viver e sempre pronto a encontrar soluções para ajudar, o duque de Cambridge terá solicitado à sua equipa que estude a possibilidade de a propriedade do Ducado da Cornualha ser usada como casa de abrigo.

Atualmente, a propriedade pertence ao príncipe Carlos mas William deve herdá-la um dia.

"O Duque está interessado em encontrar maneiras de ajudar a aliviar a situação dos sem-abrigo de todas as maneiras que conseguir", relatou uma fonte da família real em declarações ao The Telegraph.

O duque de Cambridge mostra-se desta forma consciente e preocupado com o impacto que a pandemia de Covid-19 está a ter na população mais pobre, mas importa referir que não é de agora o seu envolvimento com o tema. Há vários anos que William colabora ativamente com instituições de caridade que têm como objetivo ajudar a tirar pessoas das ruas.

Leia Também: William e Kate não deixam filhos ficarem com todas as prendas que recebem