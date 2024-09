O filho mais velho do rei Carlos III já havia exibido uma barba cuidadosamente aparada no mês passado num vídeo online com a sua esposa Kate Middleton, elogiando os atletas britânicos que competiram nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O príncipe de Gales, que costuma aparecer barbeado, provocou uma avalanche de reações ao aparecer na gravação do dia 11 de agosto com uma barba por fazer.

Semanas depois, durante uma viagem à Igreja de Crathie Kirk, perto do castelo de Balmoral, na Escócia, William apareceu novamente sem barba.

Mas, esta quinta-feira, o herdeiro do trono, de 42 anos, mostrou a sua discreta barba enquanto visitava uma exposição na Galeria Saatchi, em Londres, que exibe esculturas e fotos inspiradas em experiências de pessoas em situação de rua.

O príncipe Harry declarou na sua autobiografia, "In the Shadow", que o irmão mais velho tinha ciúmes da sua barba ruiva, pois, como futuro rei, não lhe seria permitido ter uma.