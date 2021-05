O príncipe William partilhou alguns detalhes sobre as comemorações do aniversário da filha, a princesa Charlotte, que completou seis anos no domingo, 2 de maio.

O duque de Cambridge estava a visitar a empresa Babcock Vehicle Engineering, em Walsall, Inglaterra, quando revelou que a família real passou o fim de semana na casa de campo em Norfolk.

O príncipe, de 38 anos, estava a conversar com Jenna Jackson, que perguntou por Charlotte e se a menina tinha gostado do seu aniversário, como relata a revista Hello.

"Ela teve um dia adorável, obrigado. No ano passado o aniversário dela foi durante o confinamento [por causa da pandemia da Covid-19], mas este ano conseguimos receber alguns familiares. Eles cresceram muito rápido. Foi muito divertido", contou.

Recorde-se que o príncipe William e a mulher, Kate Middleton, são ainda pais de George, de sete anos, e Louis, de três.

