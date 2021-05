Este domingo, 2 de maio, é mais um dia de aniversário para a família real britânica. A princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e do príncipe William, celebra a 6.ª primavera e a data foi destacada nas redes sociais com um novo retrato oficial.

Charlotte deixou os admiradores da realeza boquiabertos pela sua beleza e pelas semelhanças físicas com a bisavó, a rainha Isabel II, e o pai, príncipe William.

Pela caixa de comentários, os seguidores desfizeram-se em elogios e em reações que realçaram as comparações, como pode ver na publicação abaixo.

Na galeria, encontrará os ternurentos registos fotográficos que marcam o crescimento da princesa desde o primeiro ano de vida.

Recorde-se que Charlotte tem mais dois irmãos - o príncipe George, de sete anos, e o príncipe Louis, que completou o terceiro aniversário no dia 23 de abril. Os duques de Cambridge celebraram no dia 29 uma década de casamento, uma data que assinalaram com a divulgação de um vídeo em que surgem em momentos únicos com os três filhos.

