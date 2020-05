Kate Middleton e o príncipe William alteraram o nome das contas oficiais de Twitter e Instagram, alterando de 'Kensington Palace' para 'Duque e Duquesa de Cambridge'.

Um toque mais "pessoal" que não passou despercebido aos olhos dos fãs, como destaca a imprensa internacional.

Aliás, de acordo com o Daily Mail, muitos elogiaram a mudança, afirmando ser um nome mais "apropriado".

"Habituei-me ao 'Kensington Palace (Palácio Kensington), mas o novo nome é mais apropriado", comentou um seguidor do casal da realeza britânica. "Acho um pouco mais pessoal", acrescentou outro internauta.

Recorde-se que a conta de Twitter 'Kensington Palace' foi criada em setembro de 2014 e inicialmente representava o príncipe William, Kate e o príncipe Harry. Um ano depois chegou a página de Instagram.

No entanto, após o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, em maio de 2018, os duques de Sussex acabaram por lançar a sua própria página de Instagram, 'Sussex Royal' - que ficou inativa a 30 de março, o último dia do casal como membro sénior da realeza.

Leia Também: William e Kate Middleton "baixaram a guarda" na quarentena. Porquê?