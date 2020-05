A pandemia do novo coronavírus obrigou as celebridades a reinventarem-se e no caso da realeza britânica esta foi a altura ideal para que os seus membros se pudessem aproximar dos súbditos. William e Kate Middleton são um excelente exemplo no que a isto diz respeito.

Ao longo das últimas semanas em que têm permanecido de quarentena, os duques de Cambridge têm vindo a desenvolver uma relação mais próxima com as diversas causas que apoiam.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, a especialista Katie Nicholl afirmou que William e Kate sem têm desdobrado para ajudar o máximo de organizações possível.

"Temo-los visto a baixar a guarda e claro que isso é resultado por tudo aquilo que estão a passar", disse ainda Katie referindo-se à forma honesta como os duques têm falado acerca dos efeitos da quarentena na sua família.

