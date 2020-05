Kate Middleton deu uma entrevista, através de videochamada, ao programa 'This Morning' para falar sobre o seu novo projeto comunitário na área da fotografia em parceria com a National Portrait Gallery. Foi neste contexto que a duquesa de Cambridge falou sobre o isolamento na sequência da pandemia.

"É mesmo difícil", afirmou. "Não fazíamos muitas videochamadas e coisas do género, mas obviamente estamos a fazer muito mais agora, e na verdade, é muito bom", notou.

Kate acrescentou que ela, o marido, William, e os filhos falam com a família todos os dias, mas que não deixa de ser difícil para as crianças lidarem com a situação.

"É difícil explicar a crianças de cinco, seis e quase sete anos o que se está a passar", confessa. "O George fica muito chateado porque quer fazer todos os trabalhos [da escola] da Charlotte", completou.

