Um homem esfaqueou cerca de uma dezena de pessoas num centro comercial em Sydney, na Austrália, e pelo menos seis pessoas morreram. O atacante foi abatido pelas autoridades.

A tragédia levou o príncipe William e Kate Middleton a manifestarem-se em público através de uma publicação que fizeram nas redes sociais.

"Estamos chocados e tristes com os terríveis acontecimentos em Sydney. Os nossos pensamentos estão com as pessoas afetadas, incluindo os ente queridos dos que morreram e os heróicos socorristas que arriscaram as próprias vidas para salvar outras pessoas", escreveram.