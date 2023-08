O príncipe William foi filmado numa atividade totalmente inesperada para o futuro rei de Inglaterra.

O filho mais velho de Carlos III esteve a cozinhar e a servir numa roulotte em Londres, vendendo hambúrgueres vegetarianos.

O herdeiro do trono britânico juntou-se ao canal de YouTube Sorted Food, para criar o hambúrguer sem carne feito com um método inovador dos vencedores de 2022 do prémio Earthshot, um galardão criado pelo príncipe.

Num vídeo publicado recentemente no canal, a equipa da Sorted Food mostrou a preparação dos hambúrgueres utilizando as ferramentas que William lhes deu após terem vencido o prémio Earthshot. Entretanto, os clientes começaram a chegar e quando um membro do staff pediu ao 'chef' quatro hambúrgueres Earthshot foi o príncipe quem os serviu aos clientes, que reagiram com surpresa.

“De todas as coisas que eu esperava ver, esta não era uma delas”, disse uma mulher no vídeo, perguntando depois: “O que acabou de acontecer?”.

Já um homem referiu que o seu “cérebro levou cerca de três segundos" para processar a informação. "Estou a sonhar? Será que dormi o suficiente?”, acrescentou.

Veja estas imagens no vídeo.

