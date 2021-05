Este sábado, dia 22, o príncipe William marcou presença na cerimónia de abertura da Assembleia Geral da Igreja da Escócia e o momento ficou marcado por declarações tocantes sobre a morte da princesa Diana, que perdeu a vida num acidente de viação.

No rescaldo da polémica com a BBC, William aproveitou a ocasião solene para recordar a manhã de 31 de agosto de 1997, quando soube do acidente que roubou a vida à sua mãe.

"A Escócia é a fonte de algumas das minhas memórias mais felizes, mas também das mais tristes", começou por dizer, cita a revista Hello.

"Estava em Balmoral quando me disseram que a minha mãe tinha morrido. Ainda em choque, nessa manhã encontrei refúgio numa missa em Crathie Kirk [uma pequena igreja na localidade]", recordou.

Esta quinta-feira, foi divulgado o resultado do inquérito judicial que apurou que o jornalista Martin Bashir, da BBC, teve um "comportamento desonesto" para conseguir a entrevista com a princesa Diana, em 1995. Sem tardar em reagir, William afirmou publicamente que as falhas da estação televisiva "contribuíram para o medo, paranóia e isolamento" da mãe.

