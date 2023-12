O príncipe William fez as delícias dos admiradores da realeza britânica com um dos momentos que protagonizou no espetáculo Royal Variety Performance, ao qual assistiu na companhia da princesa Victoria e do príncipe Daniel da Suécia.

Num vídeo que já se tornou viral nas redes sociais, o príncipe de Gales 'chora' de rir com a atuação do comediante Tom Allen.

"Muito bem. O príncipe William a chorar de rir com o Tom Allen no Royal Variety fez-me a noite", comentou um internauta à semelhança de tantos outros.

Poderá ver este momento na galeria.

Leia Também: Princesa Kate Middleton aposta em novo penteado durante visita especial