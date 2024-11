Este não foi um ano fácil para Kate Middleton. Tal, aliás, foi constatado pelo próprio príncipe William, seu marido, em declarações aos jornalistas durante a viagem à África do Sul.

Apesar da batalha contra o cancro ainda não ter chegado ao fim, uma importante fase da mesma já foi superada por Kate: os tratamentos de quimioterapia que chegaram ao fim, como comunicou publicamente em setembro.

Este sábado, dia 10, a princesa de Gales fez uma nova aparição pública nas cerimónias de homenagem aos soldados britânicos que perderam a vida em guerras ou batalhas.

Kate e William assistiram a um concerto de música clássica que aconteceu no Royal Albert Hall, no centro de Londres, que contou com a atuação de artistas como Tom Jones, Alexandra Burke, Jack Savorettio Samantha Barks, entre outros. Para além disso incluiu performances da Banda Central da Real Força Aérea e da Banda da Real Marinha de Sua Majestade.

No que diz respeito ao seu visual, Kate optou por um vestido preto estilo 'casaco' que conjugou com uma carteira Chanel e um conjunto de brincos e colar de pérolas

