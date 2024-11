A princesa Ana foi um dos membros da família real que assistiu ao concerto que aconteceu no Royal Albert Hall, em Londres, este sábado, a propósito das celebração em memória dos soldados que morreram em guerra.

A irmã do rei Carlos III não passou despercebida ao surgir com um visual ligeiramente diferente do habitual, mudança que não passou despercebida à imprensa britânica.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Ana surgiu com um tom mais escuro de cabelo, não estando marcado pelos cinzentos.

Esta também foi uma das raras vezes que usou um alfinete de peito em pérolas.

A título de curiosidade, Ana mantém o mesmo penteado há 50 anos, fazendo questão de surgir sempre com o mesmo apanhado em público.

