O príncipe Oscar da Suécia já está crescido e prova disso mesmo foi o mais recente evento, no qual apareceu ao lado da mãe, a princesa herdeira Victoria.

Mãe e filho assistiram juntos à inauguração da exposição 'O mundo da água' no Museu Nacional de História Natural de Estocolmo esta segunda-feira, dia 3 de junho.

Vestido com calças claras, camisa branca de manga curta e ténis também brancos, o jovem príncipe, de oito anos, posou ao lado da mãe - que usava um vestido estampado com fundo azul - e cumprimentou com um aperto de mão aqueles que os receberam, mostrando-se sempre atento aos detalhes e a todas as explicações que a mãe lhe foi dando enquanto percorriam a exposição.

Veja as fotografias deste dia na galeria.

