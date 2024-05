Madalena da Suécia vive há vários anos com o marido, Chris O'Neill, e os três filhos, Leonore, Nicolás e Adrienne, em Miami, nos Estados Unidos.

Há cerca de dois anos, a Casa Real sueca informava que a filha mais nova dos reis Carlos Gustavo e Sílvia se preparava para regressar a Estocolmo e que a mudança aconteceria em 2023, no final do primeiro trimestre. Mais tarde, a mudança foi adiada para o fim do verão, mas voltou a não acontecer.

A imprensa estrangeira dava então conta de que os planos da princesa possivelmente se teriam alterado e teria decidido permanecer com a família nos Estados Unidos... mas parece que não será assim.

Margareta Thorgen, porta-voz da Casa Real, anunciou agora que Madalena e a família vão mesmo mudar-se para Estocolmo e que a mudança acontecerá no final do verão deste ano.

Leia Também: Carlos Gustavo da Suécia faz anos, mas netos roubam-lhe o protagonismo