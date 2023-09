O príncipe Joaquim já começou a trabalhar no seu novo emprego após ter ido viver com a família para Washington D.C.

A casa real dinamarquesa partilhou fotografias do príncipe, de 54 anos, no seu primeiro dia de trabalho na indústria de defesa na Embaixada da Dinamarca.

Joaquim, que é o filho mais novo da rainha Margarida, irá "ajudar a fortalecer a cooperação industrial de defesa da Dinamarca com os Estados Unidos e o Canadá nos próximos anos", informa-se ainda.

Note-se que a mudança da família de França para os EUA foi anunciada no passado mês de março. O príncipe tem quatro filhos: o conde Henrik, de 14 anos, e a condessa Athena, de 11, frutos do atual casamento com Marie e os condes Nikolai e Feliz, de 24 e 21 anos, respetivamente, que nasceram do anterior casamento com Alexandra, condessa de Frederiksborg.